Матч завершен
Нанси
Нанси
1:1
Матч завершен
Кан
Кан
Лига 1, 34 тур

Лига 1,

34 тур

Франция
29 апр. 2012, 18:00 МСК
29.04.2012, 18:00 МСК
воскресенье
Составы