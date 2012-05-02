Матч завершен
Кан
Кан
1:0
Матч завершен
Лорьян
Лорьян
Лига 1, 35 тур

Лига 1,

35 тур

Франция
2 мая 2012, 20:00 МСК
2.05.2012, 20:00 МСК
среда
Составы