Динамо - Новосибирск: 14 июля 2021 смотреть онлайн

Идет второй тайм
Динамо
Барнаул
1:1

Динамо - Новосибирск: 14 июля 2021 смотреть онлайн

Идет второй тайм
Новосибирск
Новосибирск
Кубок России, 1/256 финала

Кубок России,

1/256 финала

Россия
14 июля 2021, 14:30 МСК
14.07.2021, 14:30 МСК
среда
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Прошлые матчи

19.08.2020 19 авг. 2020 ср 15:00
Новосибирск
1 : 0
Динамо
19.08.2020 19 авг. 2020 ср 15:00
Новосибирск
1
Динамо
0
28.07.2019 28 июля 2019 вс 14:30
Динамо
2 : 1
Новосибирск
28.07.2019 28 июля 2019 вс 14:30
Динамо
2
Новосибирск
1