Матч завершен
Авангард
Курск
0:0
Матч завершен
Сибирь
Новосибирск
ФНЛ, 35 тур

ФНЛ,

35 тур

Россия
28 апр. 2018, 16:00 МСК
28.04.2018, 16:00 МСК
суббота
Составы
Авангард
мин
-
Федчук
Артем Федчук
90
Сибирь
мин
-
Беляев
Роман Беляев
90