Авангард - Салют: 14 июля 2021 смотреть онлайн

Авангард
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Авангард - Салют: 14 июля 2021 смотреть онлайн

Салют
Белгород
Кубок России, 1/256 финала

Кубок России,

1/256 финала

Россия
14 июля 2021, 18:30 МСК
14.07.2021, 18:30 МСК
среда
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Прошлые матчи

27.10.2010 27 окт. 2010 ср 17:00
Авангард
2 : 0
Салют
27.10.2010 27 окт. 2010 ср 17:00
Авангард
2
Салют
0
23.06.2010 23 июня 2010 ср 18:00
Салют
0 : 0
Авангард
23.06.2010 23 июня 2010 ср 18:00
Салют
0
Авангард
0