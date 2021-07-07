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Маккаби VS Кайрат
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Маккаби - Кайрат: 07 июля 2021 смотреть онлайн
Маккаби
Хайфа
-:-
-:-
Маккаби - Кайрат: 07 июля 2021 смотреть онлайн
Кайрат
Алматы
Лига чемпионов, 1 раунд
Лига чемпионов,
1 раунд
7 июля 2021, 20:00 МСК
7.07.2021, 20:00 МСК
среда
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Подробнее
Маккаби
мин
21
Абаши
Аяд Абаши
26
Мабука
Эрнест Мабука
6
Лави
Нета Лави
15
Арад
Офри Арад
10
Чери
Тьяррон Чери
13
Рукавица
Никита Рукавица
Запасные
14
Родригес
Хосе Родригес
-
18
Ашкенази
Юваль Ашкенази
-
55
Rami Gershon
Rami Gershon
-
Главный тренер
Барак Бахар
Кайрат
мин
1
Покатилов
Стас Покатилов
5
Суюмбаев
Гафуржан Суюмбаев
4
Алип
Нуралы Алип
22
Косович
Небойса Косович
6
Горальски
Яцек Горальски
8
Абикен
Айбол Абикен
7
Аимбетов
Абат Аимбетов
24
D. Mikanovic
D. Mikanovic
9
Vagner Love
Vagner Love
20
Rade Dugalić
Rade Dugalić
27
Gulzhigit Alykulov
Gulzhigit Alykulov
Запасные
33
Поляков
Денис Поляков
-
13
Оганесян
Камо Оганесян
-
18
K. Wrzesinski
K. Wrzesinski
-
11
A. Eseola
A. Eseola
-
30
Danil Ustimenko
Danil Ustimenko
-
19
Artur Shushenachev
Artur Shushenachev
-
Главный тренер
Кахабер Цхададзе
Прошлые матчи
17.09.2020
17 сент. 2020
чт
20:00
Маккаби
2 : 1
Кайрат
17.09.2020
17 сент. 2020
чт
20:00
Маккаби
2
Кайрат
1