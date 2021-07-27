Xavier Moreno

№23
Нападающий
Xavier Moreno
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Статистика
Матчи
Сезон:
Турнир:
лига конференций
27.07.2021 27 июля 2021 вт 18:45
Интер
0 : 3
Теута
27.07.2021 27 июля 2021 вт 18:45
минуты: 1' - 90'
Лига конференций, 2 раунд
Интер
0
Теута
3
минуты: 1' - 90' / Лига конференций, 2 раунд