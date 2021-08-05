Vitaly Gavrish

№13
Нападающий
Vitaly Gavrish
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Команда
Гражданство
Возраст
Лента
Статистика
Матчи
Сезон:
Турнир:
лига конференций
05.08.2021 05 авг. 2021 чт 21:00
Колос
0 : 0
Шахтер
05.08.2021 05 авг. 2021 чт 21:00
минуты: 1' - 90'
Лига конференций, 3 раунд
Колос
0
Шахтер
0
минуты: 1' - 90' / Лига конференций, 3 раунд
10.08.2021 10 авг. 2021 вт 17:00
Шахтер
0(3) : 0(1)
Колос
10.08.2021 10 авг. 2021 вт 17:00
был в запасе
Лига конференций, 3 раунд
Шахтер
0
Колос
0
был в запасе