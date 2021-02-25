Томас ван ден Кейбус

№97
Полузащитник
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Команда
Брюгге
Гражданство
Бельгия
Возраст
21
Рост
179
Лента
Статистика
Матчи
Сезон:
2020/2021
Турнир:
25.02.2021 25 февр. 2021 чт 23:00
Брюгге
0 : 1
Динамо
19'
19'
19'
25.02.2021 25 февр. 2021 чт 23:00
минуты: 1' - 46'
Лига Европы Квалификация, 1/16 финала
Брюгге
0
Динамо
1
минуты: 1' - 46' / Лига Европы Квалификация, 1/16 финала
18.02.2021 18 февр. 2021 чт 18:00
Динамо
1 : 1
Брюгге
18.02.2021 18 февр. 2021 чт 18:00
был в запасе
Лига Европы Квалификация, 1/16 финала
Динамо
1
Брюгге
1
был в запасе