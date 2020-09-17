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Vajebah Sakor
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Vajebah Sakor
№4
Нападающий
Vajebah Sakor
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Команда
Гражданство
Возраст
Лента
Статистика
Матчи
Сезон:
2020/2021
Турнир:
лига европы квалификация
17.09.2020
17 сент. 2020
чт
20:00
ОФИ
0 : 1
Аполлон
17.09.2020
17 сент. 2020
чт
20:00
был в запасе
Лига Европы Квалификация, 2 раунд
ОФИ
0
Аполлон
1
был в запасе