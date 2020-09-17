V. Siladji

№0
Нападающий
V. Siladji
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Гражданство
Возраст
Лента
Статистика
Матчи
Сезон:
2020/2021
Турнир:
лига европы квалификация
17.09.2020 17 сент. 2020 чт 22:00
ТСЦ
4(4) : 4(5)
Стяуа
103'
103'
103'
17.09.2020 17 сент. 2020 чт 22:00
минуты: 75' - 90'
Лига Европы Квалификация, 2 раунд
ТСЦ
4
Стяуа
4
минуты: 75' - 90' / Лига Европы Квалификация, 2 раунд