Ник Шинтон

№33
Вратарь
Подписаться
Команда
Брюгге
Гражданство
Бельгия
Возраст
20
Рост
194
Лента
Статистика
Матчи
Сезон:
2020/2021
Турнир:
25.02.2021 25 февр. 2021 чт 23:00
Брюгге
0 : 1
Динамо
25.02.2021 25 февр. 2021 чт 23:00
был в запасе
Лига Европы Квалификация, 1/16 финала
Брюгге
0
Динамо
1
был в запасе