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Shaleum Logan
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Shaleum Logan
№2
Нападающий
Shaleum Logan
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Команда
Гражданство
Возраст
Лента
Статистика
Матчи
Сезон:
2020/2021
Турнир:
лига европы квалификация
24.09.2020
24 сент. 2020
чт
22:00
Спортинг
1 : 0
Абердин
24.09.2020
24 сент. 2020
чт
22:00
минуты: 1' - 83'
Лига Европы Квалификация, 3 раунд
Спортинг
1
Абердин
0
минуты: 1' - 83' / Лига Европы Квалификация, 3 раунд
17.09.2020
17 сент. 2020
чт
21:30
Викинг
0 : 2
Абердин
17.09.2020
17 сент. 2020
чт
21:30
минуты: 72' - 90'
Лига Европы Квалификация, 2 раунд
Викинг
0
Абердин
2
минуты: 72' - 90' / Лига Европы Квалификация, 2 раунд