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Дмитрий Сесявин
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Дмитрий Сесявин
№46
Полузащитник
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Ближайший матч
Алания - Ротор
Команда
Ротор
Гражданство
Россия
Возраст
20
Рост
178
Лента
Статистика
Матчи
Сезон:
2020/2021
Турнир:
россия. кубок
21.10.2020
21 окт. 2020
ср
18:00
Крылья Советов
3 : 0
Ротор
21.10.2020
21 окт. 2020
ср
18:00
был в запасе
Россия. Кубок, 3 тур
Крылья Советов
3
Ротор
0
был в запасе