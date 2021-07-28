Модибо Саньян

№5
Защитник
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Команда
Гражданство
Франция
Возраст
23
Рост
187
Вес
77
Лента
Статистика
Матчи
Сезон:
Турнир:
олимпиада групповой этап
28.07.2021 28 июля 2021 ср 14:30
Франция (мол.)
0 : 4
Япония (мол.)
28.07.2021 28 июля 2021 ср 14:30
был в запасе
Олимпиада Групповой этап, 3 тур
Франция (мол.)
0
Япония (мол.)
4
был в запасе
25.07.2021 25 июля 2021 вс 11:00
Франция (мол.)
4 : 3
ЮАР (мол.)
25.07.2021 25 июля 2021 вс 11:00
был в запасе
Олимпиада Групповой этап, 2 тур
Франция (мол.)
4
ЮАР (мол.)
3
был в запасе