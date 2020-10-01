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Криштиану Роналду
Лионель Месси
Неймар Да Силва
Бенжамин Менди
Серхио Агуэро
Златан Ибрагимович
Иван Сергеев
Ромелу Лукаку
Килиан Мбаппе
Александр Кокорин
Хоакин Санчес Родригес
Россия
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Англия
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Дания
США
Спартак
ЦСКА
Локомотив
Зенит
Ливерпуль
Челси
Бавария
Реал
Интер
Манчестер Сити
Барселона
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
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Бундеслига
Лига 1
ФНЛ
Суперкубок России
Россия
Лига чемпионов
РПЛ
Евро-2020
Криштиану Роналду
Спартак
ЧМ-2022
Лионель Месси
Виктор Гончаренко
ЦСКА
АПЛ
Локомотив
Бокс
Новости
Материалы
MMA
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
ЧГК
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Материалы
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Samuel Adegbenro
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Samuel Adegbenro
№28
Нападающий
Samuel Adegbenro
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Команда
Гражданство
Возраст
Лента
Статистика
Матчи
Сезон:
2020/2021
Турнир:
лига европы квалификация
01.10.2020
01 окт. 2020
чт
20:00
Русенборг
0 : 2
ПСВ
01.10.2020
01 окт. 2020
чт
20:00
минуты: 1' - 65'
Лига Европы Квалификация, 4 раунд
Русенборг
0
ПСВ
2
минуты: 1' - 65' / Лига Европы Квалификация, 4 раунд
17.09.2020
17 сент. 2020
чт
15:15
Вентспилс
1 : 5
Русенборг
17.09.2020
17 сент. 2020
чт
15:15
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 2 раунд
Вентспилс
1
Русенборг
5
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 2 раунд