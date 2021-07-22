S. Markovic

№0
Нападающий
S. Markovic
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Возраст
Лента
Статистика
Матчи
Сезон:
Турнир:
лига конференций
22.07.2021 22 июля 2021 чт 20:00
Аполлон
1 : 3
Жилина
22.07.2021 22 июля 2021 чт 20:00
минуты: 1' - 90'
Лига конференций, 2 раунд
Аполлон
1
Жилина
3
минуты: 1' - 90' / Лига конференций, 2 раунд
29.07.2021 29 июля 2021 чт 19:45
Жилина
2 : 2
Аполлон
29.07.2021 29 июля 2021 чт 19:45
минуты: 77' - 90'
Лига конференций, 2 раунд
Жилина
2
Аполлон
2
минуты: 77' - 90' / Лига конференций, 2 раунд