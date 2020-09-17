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Лионель Месси
Криштиану Роналду
Роберт Левандовски
Артем Дзюба
Неймар Да Силва
Александр Кокорин
Эрлинг Холанд
Златан Ибрагимович
Диогу Жота
Килиан Мбаппе
Серхио Рамос
Россия
Хорватия
Нидерланды
Белоруссия
Англия
Италия
Сан-Марино
Швейцария
Украина
Испания
Косово
Спартак
Зенит
Локомотив
ЦСКА
Челси
Ливерпуль
Барселона
Рубин
Белененсеш
Бавария
Палмейрас
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
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Бундеслига
Лига 1
ФНЛ
Суперкубок России
Золотой мяч
Лионель Месси
РПЛ
Россия
Криштиану Роналду
Евро-2020
Валерий Карпин
Лига чемпионов
ЧМ-2022
Спартак
Лига Европы
Роберт Левандовски
Бокс
Новости
Материалы
MMA
Материалы
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Хоккей
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R. Winchester
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R. Winchester
№0
Нападающий
R. Winchester
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Команда
Гражданство
Возраст
Лента
Статистика
Матчи
Сезон:
2020/2021
Турнир:
лига европы квалификация
17.09.2020
17 сент. 2020
чт
20:00
Хибернианс
0 : 1
Фехервар
17.09.2020
17 сент. 2020
чт
20:00
минуты: 64' - 90'
Лига Европы Квалификация, 2 раунд
Хибернианс
0
Фехервар
1
минуты: 64' - 90' / Лига Европы Квалификация, 2 раунд