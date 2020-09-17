R. Correia

№0
Нападающий
R. Correia
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Гражданство
Возраст
Лента
Статистика
Матчи
Сезон:
2020/2021
Турнир:
лига европы квалификация
17.09.2020 17 сент. 2020 чт 21:00
Стандард
2 : 0
Бала Таун
17.09.2020 17 сент. 2020 чт 21:00
минуты: 1' - 57'
Лига Европы Квалификация, 2 раунд
Стандард
2
Бала Таун
0
минуты: 1' - 57' / Лига Европы Квалификация, 2 раунд