Peter Morrison

№23
Нападающий
Peter Morrison
Подписаться
Команда
Гражданство
Возраст
Лента
Статистика
Матчи
Сезон:
2020/2021
Турнир:
лига европы квалификация
24.09.2020 24 сент. 2020 чт 20:30
Хапоэль
3 : 0
Мазервелл
24.09.2020 24 сент. 2020 чт 20:30
был в запасе
Лига Европы Квалификация, 3 раунд
Хапоэль
3
Мазервелл
0
был в запасе
17.09.2020 17 сент. 2020 чт 21:30
Колрейн
1 : 2
Мазервелл
17.09.2020 17 сент. 2020 чт 21:30
был в запасе
Лига Европы Квалификация, 2 раунд
Колрейн
1
Мазервелл
2
был в запасе