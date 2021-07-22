Ovidiu Perianu

№25
Нападающий
Ovidiu Perianu
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Команда
Гражданство
Возраст
Лента
Статистика
Матчи
Сезон:
Турнир:
лига конференций
22.07.2021 22 июля 2021 чт 21:30
Стяуа
1 : 0
Шахтер
22.07.2021 22 июля 2021 чт 21:30
был в запасе
Лига конференций, 2 раунд
Стяуа
1
Шахтер
0
был в запасе
29.07.2021 29 июля 2021 чт 16:00
Шахтер
2(5) : 1(3)
Стяуа
29.07.2021 29 июля 2021 чт 16:00
был в запасе
Лига конференций, 2 раунд
Шахтер
2
Стяуа
1
был в запасе