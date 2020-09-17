  1. Главная
  2. Футбол
  3. Футболисты
  4. Nikos Korovesis

Nikos Korovesis

№34
Нападающий
Nikos Korovesis
Подписаться
Команда
Гражданство
Возраст
Лента
Статистика
Матчи
Сезон:
2020/2021
Турнир:
лига европы квалификация
17.09.2020 17 сент. 2020 чт 20:00
ОФИ
0 : 1
Аполлон
17.09.2020 17 сент. 2020 чт 20:00
минуты: 80' - 90'
Лига Европы Квалификация, 2 раунд
ОФИ
0
Аполлон
1
минуты: 80' - 90' / Лига Европы Квалификация, 2 раунд