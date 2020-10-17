Вячеслав Морозов

№48
Защитник
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Ближайший матч
Химки - Уфа
Команда
Уфа
Гражданство
Россия
Возраст
27
Лента
Статистика
Матчи
Сезон:
2020/2021
Турнир:
россия. премьер-лига
17.10.2020 17 окт. 2020 сб 16:30
Локомотив
1 : 0
Уфа
17.10.2020 17 окт. 2020 сб 16:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
1
Уфа
0
был в запасе