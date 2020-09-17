Miloš Žeravica

№10
Нападающий
Miloš Žeravica
Подписаться
Команда
Гражданство
Возраст
Лента
Статистика
Матчи
Сезон:
2020/2021
Турнир:
лига европы квалификация
17.09.2020 17 сент. 2020 чт 21:00
Силекс
0 : 2
Дрита
17.09.2020 17 сент. 2020 чт 21:00
был в запасе
Лига Европы Квалификация, 2 раунд
Силекс
0
Дрита
2
был в запасе