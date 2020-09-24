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Miguel Silva
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Miguel Silva
№56
Нападающий
Miguel Silva
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Статистика
Матчи
Сезон:
2020/2021
Турнир:
лига европы квалификация
24.09.2020
24 сент. 2020
чт
21:00
АПОЭЛ
2(4) : 2(2)
Зриньски
24.09.2020
24 сент. 2020
чт
21:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 3 раунд
АПОЭЛ
2
Зриньски
2
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 3 раунд
01.10.2020
01 окт. 2020
чт
20:00
Слован
1 : 0
АПОЭЛ
01.10.2020
01 окт. 2020
чт
20:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 4 раунд
Слован
1
АПОЭЛ
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 4 раунд
17.09.2020
17 сент. 2020
чт
15:00
Кайсар
1 : 4
АПОЭЛ
17.09.2020
17 сент. 2020
чт
15:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 2 раунд
Кайсар
1
АПОЭЛ
4
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 2 раунд