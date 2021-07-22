Marko Đurišić

№28
Нападающий
Marko Đurišić
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Команда
Гражданство
Возраст
Лента
Статистика
Матчи
Сезон:
Турнир:
лига конференций
22.07.2021 22 июля 2021 чт 20:00
Рига
2 : 0
Шкендия
22.07.2021 22 июля 2021 чт 20:00
был в запасе
Лига конференций, 2 раунд
Рига
2
Шкендия
0
был в запасе
29.07.2021 29 июля 2021 чт 21:00
Шкендия
0 : 1
Рига
29.07.2021 29 июля 2021 чт 21:00
был в запасе
Лига конференций, 2 раунд
Шкендия
0
Рига
1
был в запасе