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Турниры
Лионель Месси
Криштиану Роналду
Александр Соболев
Хакан Чалханоглу
Александр Кокорин
Хуан Куадрадо
Дмитрий Чистяков
Роберт Левандовски
Неймар Да Силва
Артем Дзюба
Александр Головин
Россия
Хорватия
Нидерланды
Италия
Франция
Украина
Англия
Дания
Шотландия
Испания
Белоруссия
ЦСКА
Зенит
Спартак
Ювентус
Локомотив
Динамо
Манчестер Юнайтед
Ливерпуль
Барселона
Сочи
Бавария
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
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Бундеслига
Лига 1
ФНЛ
Суперкубок России
РПЛ
ЦСКА
Золотой мяч
Россия
Лионель Месси
Лига чемпионов
Криштиану Роналду
Евро-2020
Зенит
Спартак
Александр Соболев
ЧМ-2022
Бокс
Новости
Материалы
MMA
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
ЧГК
Новости
Материалы
Фигурное катание
Новости
Материалы
Баскетбол
Новости
Материалы
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Материалы
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Материалы
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Материалы
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Lyes Houri
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Lyes Houri
№96
Нападающий
Lyes Houri
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Статистика
Матчи
Сезон:
2021/2022
2020/2021
Турнир:
лига конференций
08.07.2021
08 июля 2021
чт
21:00
Фехервар
1 : 1
Арарат
08.07.2021
08 июля 2021
чт
21:00
минуты: 1' - 90'
Лига конференций, 1 раунд
Фехервар
1
Арарат
1
минуты: 1' - 90' / Лига конференций, 1 раунд