Lyes Houri

№96
Нападающий
Lyes Houri
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Возраст
Лента
Статистика
Матчи
Сезон:
Турнир:
лига конференций
08.07.2021 08 июля 2021 чт 21:00
Фехервар
1 : 1
Арарат
08.07.2021 08 июля 2021 чт 21:00
минуты: 1' - 90'
Лига конференций, 1 раунд
Фехервар
1
Арарат
1
минуты: 1' - 90' / Лига конференций, 1 раунд