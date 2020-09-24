Luka Marič

№19
Нападающий
Luka Marič
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Команда
Гражданство
Возраст
Лента
Статистика
Матчи
Сезон:
2020/2021
Турнир:
лига европы квалификация
24.09.2020 24 сент. 2020 чт 20:00
Мура 05
1 : 5
ПСВ
24.09.2020 24 сент. 2020 чт 20:00
минуты: 76' - 90'
Лига Европы Квалификация, 3 раунд
Мура 05
1
ПСВ
5
минуты: 76' - 90' / Лига Европы Квалификация, 3 раунд
17.09.2020 17 сент. 2020 чт 21:15
Мура 05
3 : 0
Орхус
17.09.2020 17 сент. 2020 чт 21:15
был в запасе
Лига Европы Квалификация, 2 раунд
Мура 05
3
Орхус
0
был в запасе