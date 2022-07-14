Кристиан Лопес

№81
Вратарь
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Ближайший матч
Европа - Викингур
Команда
Европа
Гражданство
Гибралтар
Возраст
21
Рост
186
Лента
Статистика
Матчи
Сезон:
2022/2023
Турнир:
14.07.2022 14 июля 2022 чт 18:00
Европа
-:-
Викингур
14.07.2022 14 июля 2022 чт 18:00
минуты: 1' - 90'
Лига конференций, 1 раунд
Европа
-
Викингур
-
06.07.2022 06 июля 2022 ср 21:00
Викингур
1 : 0
Европа
06.07.2022 06 июля 2022 ср 21:00
был в запасе
Лига конференций, 1 раунд
Викингур
1
Европа
0
был в запасе