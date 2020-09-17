Lewis Brass

№1
Нападающий
Lewis Brass
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Возраст
Лента
Статистика
Матчи
Сезон:
2020/2021
Турнир:
лига европы квалификация
17.09.2020 17 сент. 2020 чт 20:00
Коннас Куэй
0 : 1
Динамо
17.09.2020 17 сент. 2020 чт 20:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 2 раунд
Коннас Куэй
0
Динамо
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 2 раунд