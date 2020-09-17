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Сборные
Клубы
Турниры
Дмитрий Живоглядов
Криштиану Роналду
Лионель Месси
Артем Дзюба
Букайо Сака
Седрик Гогуа
Каспер Дольберг
Серхио Агуэро
Маркус да Силва
Донни ван де Бек
Эрик Байи
Россия
Англия
Нидерланды
Италия
Франция
Испания
Дания
Словакия
Украина
Португалия
Болгария
Спартак
Зенит
Ливерпуль
Локомотив
Бавария
Барселона
ЦСКА
Гремио
Вест Хэм
Реал
Рубин
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
ФНЛ
Суперкубок России
Россия
Дмитрий Живоглядов
РПЛ
Чемпионат Турции
Евро-2020
Криштиану Роналду
Лига чемпионов
Лига Европы
Лионель Месси
Спартак
Зенит
Ливерпуль
Бокс
Новости
Материалы
MMA
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
ЧГК
Новости
Материалы
Фигурное катание
Новости
Материалы
Баскетбол
Новости
Материалы
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Материалы
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Kyrian Nwabueze
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Kyrian Nwabueze
№9
Нападающий
Kyrian Nwabueze
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Команда
Гражданство
Возраст
Лента
Статистика
Матчи
Сезон:
2020/2021
Турнир:
лига европы квалификация
17.09.2020
17 сент. 2020
чт
20:00
Лачи
1 : 2
Хапоэль
59'
80'
59'
80'
59'
80'
17.09.2020
17 сент. 2020
чт
20:00
59'
минуты: 1' - 89'
Лига Европы Квалификация, 2 раунд
Лачи
1
Хапоэль
2
минуты: 1' - 89' / Лига Европы Квалификация, 2 раунд