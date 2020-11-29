Богдан Коваленко

№52
Нападающий
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Команда
Гражданство
Украина
Возраст
25
Рост
168
Вес
68
Лента
Статистика
Матчи
Сезон:
2020/2021
Турнир:
29.11.2020 29 нояб. 2020 вс 14:00
Велес
4 : 2
Шинник
29.11.2020 29 нояб. 2020 вс 14:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 25 тур
Велес
4
Шинник
2
был в запасе
07.11.2020 07 нояб. 2020 сб 14:00
Велес
3 : 1
Нефтехимик
07.11.2020 07 нояб. 2020 сб 14:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 20 тур
Велес
3
Нефтехимик
1
был в запасе
24.10.2020 24 окт. 2020 сб 17:00
Велес
0 : 0
Томь
24.10.2020 24 окт. 2020 сб 17:00
минуты: 1' - 46'
Россия. ФНЛ, 17 тур
Велес
0
Томь
0
минуты: 1' - 46' / Россия. ФНЛ, 17 тур
17.10.2020 17 окт. 2020 сб 13:00
Велес
3 : 0
Чертаново
17.10.2020 17 окт. 2020 сб 13:00
минуты: 1' - 62'
Россия. ФНЛ, 16 тур
Велес
3
Чертаново
0
минуты: 1' - 62' / Россия. ФНЛ, 16 тур
13.10.2020 13 окт. 2020 вт 19:00
Велес
1 : 3
Нижний Новгород
13.10.2020 13 окт. 2020 вт 19:00
минуты: 80' - 90'
Россия. ФНЛ, 15 тур
Велес
1
Нижний Новгород
3
минуты: 80' - 90' / Россия. ФНЛ, 15 тур
28.10.2020 28 окт. 2020 ср 17:30
Иртыш
1 : 2
Велес
28.10.2020 28 окт. 2020 ср 17:30
был в запасе
Россия. ФНЛ, 18 тур
Иртыш
1
Велес
2
был в запасе