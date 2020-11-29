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Богдан Коваленко
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Богдан Коваленко
№52
Нападающий
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Команда
Гражданство
Украина
Возраст
25
Рост
168
Вес
68
Лента
Статистика
Матчи
Сезон:
2020/2021
Турнир:
россия. фнл
россия. кубок
29.11.2020
29 нояб. 2020
вс
14:00
Велес
4 : 2
Шинник
29.11.2020
29 нояб. 2020
вс
14:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 25 тур
Велес
4
Шинник
2
был в запасе
07.11.2020
07 нояб. 2020
сб
14:00
Велес
3 : 1
Нефтехимик
07.11.2020
07 нояб. 2020
сб
14:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 20 тур
Велес
3
Нефтехимик
1
был в запасе
24.10.2020
24 окт. 2020
сб
17:00
Велес
0 : 0
Томь
24.10.2020
24 окт. 2020
сб
17:00
минуты: 1' - 46'
Россия. ФНЛ, 17 тур
Велес
0
Томь
0
минуты: 1' - 46' / Россия. ФНЛ, 17 тур
17.10.2020
17 окт. 2020
сб
13:00
Велес
3 : 0
Чертаново
17.10.2020
17 окт. 2020
сб
13:00
минуты: 1' - 62'
Россия. ФНЛ, 16 тур
Велес
3
Чертаново
0
минуты: 1' - 62' / Россия. ФНЛ, 16 тур
13.10.2020
13 окт. 2020
вт
19:00
Велес
1 : 3
Нижний Новгород
13.10.2020
13 окт. 2020
вт
19:00
минуты: 80' - 90'
Россия. ФНЛ, 15 тур
Велес
1
Нижний Новгород
3
минуты: 80' - 90' / Россия. ФНЛ, 15 тур
28.10.2020
28 окт. 2020
ср
17:30
Иртыш
1 : 2
Велес
28.10.2020
28 окт. 2020
ср
17:30
был в запасе
Россия. ФНЛ, 18 тур
Иртыш
1
Велес
2
был в запасе