Konstantinos Mitroglou

№11
Нападающий
Konstantinos Mitroglou
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Команда
Гражданство
Возраст
Лента
Статистика
Матчи
Сезон:
2021/2022
Турнир:
лига конференций
22.07.2021 22 июля 2021 чт 16:00
Астана
2 : 0
Арис
22.07.2021 22 июля 2021 чт 16:00
был в запасе
Лига конференций, 2 раунд
Астана
2
Арис
0
был в запасе