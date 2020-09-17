K. Finnbogason

№0
Нападающий
K. Finnbogason
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Гражданство
Возраст
Лента
Статистика
Матчи
Сезон:
2020/2021
Турнир:
лига европы квалификация
17.09.2020 17 сент. 2020 чт 19:30
Флора
2 : 1
КР Рейкьявик
75'
90'
75'
90'
75'
90'
17.09.2020 17 сент. 2020 чт 19:30
75'
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 2 раунд
Флора
2
КР Рейкьявик
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 2 раунд