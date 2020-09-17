Jakub Czerwiński

№4
Нападающий
Jakub Czerwiński
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Гражданство
Возраст
Лента
Статистика
Матчи
Сезон:
2020/2021
Турнир:
лига европы квалификация
17.09.2020 17 сент. 2020 чт 21:00
Пяст
3 : 2
Хартберг
17.09.2020 17 сент. 2020 чт 21:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 2 раунд
Пяст
3
Хартберг
2
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 2 раунд
24.09.2020 24 сент. 2020 чт 21:00
Копенгаген
3 : 0
Пяст
56'
56'
56'
24.09.2020 24 сент. 2020 чт 21:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 3 раунд
Копенгаген
3
Пяст
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 3 раунд