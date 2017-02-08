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Ивица Олич
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Ивица Олич
№40
Нападающий
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Команда
Мюнхен 1860
Гражданство
Хорватия
Возраст
43
Рост
182
Вес
78
Лента
Статистика
Матчи
Сезон:
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2010/2011
2009/2010
2008/2009
Турнир:
германия. кубок
08.02.2017
08 февр. 2017
ср
20:30
Шпортфройнде
2 : 0
Мюнхен 1860
08.02.2017
08 февр. 2017
ср
20:30
был в запасе
Германия. Кубок, 1/8 финала
Шпортфройнде
2
Мюнхен 1860
0
был в запасе