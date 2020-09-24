Ini Etim Akpan

№12
Нападающий
Ini Etim Akpan
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Команда
Гражданство
Возраст
Лента
Статистика
Матчи
Сезон:
2020/2021
Турнир:
лига европы квалификация
24.09.2020 24 сент. 2020 чт 21:30
Флориана
0(2) : 0(4)
Флора
24.09.2020 24 сент. 2020 чт 21:30
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 3 раунд
Флориана
0
Флора
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 3 раунд
17.09.2020 17 сент. 2020 чт 21:45
Линфилд
0 : 1
Флориана
17.09.2020 17 сент. 2020 чт 21:45
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 2 раунд
Линфилд
0
Флориана
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 2 раунд