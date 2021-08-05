Пол Хэнлон

№4
Защитник
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Команда
Хиберниан
Гражданство
Шотландия
Возраст
32
Рост
180
Лента
Статистика
Матчи
Сезон:
2021/2022
Турнир:
лига конференций
05.08.2021 05 авг. 2021 чт 21:45
Хиберниан
1 : 1
Риека
05.08.2021 05 авг. 2021 чт 21:45
минуты: 1' - 90'
Лига конференций, 3 раунд
Хиберниан
1
Риека
1
минуты: 1' - 90' / Лига конференций, 3 раунд
22.07.2021 22 июля 2021 чт 21:45
Хиберниан
3 : 0
Санта-Колома
22.07.2021 22 июля 2021 чт 21:45
минуты: 1' - 90'
Лига конференций, 2 раунд
Хиберниан
3
Санта-Колома
0
минуты: 1' - 90' / Лига конференций, 2 раунд
29.07.2021 29 июля 2021 чт 19:30
Санта-Колома
1 : 2
Хиберниан
29.07.2021 29 июля 2021 чт 19:30
минуты: 1' - 90'
Лига конференций, 2 раунд
Санта-Колома
1
Хиберниан
2
минуты: 1' - 90' / Лига конференций, 2 раунд