Giovanni Bonini

№21
Нападающий
Giovanni Bonini
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Возраст
Лента
Статистика
Матчи
Сезон:
Турнир:
лига конференций
20.07.2021 20 июля 2021 вт 22:00
Фольгоре
1 : 3
Хибернианс
20.07.2021 20 июля 2021 вт 22:00
был в запасе
Лига конференций, 2 раунд
Фольгоре
1
Хибернианс
3
был в запасе
27.07.2021 27 июля 2021 вт 21:00
Хибернианс
4 : 2
Фольгоре
27.07.2021 27 июля 2021 вт 21:00
минуты: 85' - 90'
Лига конференций, 2 раунд
Хибернианс
4
Фольгоре
2
минуты: 85' - 90' / Лига конференций, 2 раунд