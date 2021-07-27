Federico Bessone

№3
Нападающий
Federico Bessone
Подписаться
Команда
Гражданство
Возраст
Лента
Статистика
Матчи
Сезон:
Турнир:
лига конференций
27.07.2021 27 июля 2021 вт 18:45
Интер
0 : 3
Теута
27.07.2021 27 июля 2021 вт 18:45
минуты: 1' - 90'
Лига конференций, 2 раунд
Интер
0
Теута
3
минуты: 1' - 90' / Лига конференций, 2 раунд
22.07.2021 22 июля 2021 чт 20:00
Теута
0 : 2
Интер
22.07.2021 22 июля 2021 чт 20:00
минуты: 1' - 90'
Лига конференций, 2 раунд
Теута
0
Интер
2
минуты: 1' - 90' / Лига конференций, 2 раунд