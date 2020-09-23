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Esteban Sachetti
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Esteban Sachetti
№5
Нападающий
Esteban Sachetti
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Команда
Гражданство
Возраст
Лента
Статистика
Матчи
Сезон:
2020/2021
Турнир:
лига европы квалификация
23.09.2020
23 сент. 2020
ср
19:00
Аполлон
0 : 5
Лех
61'
61'
61'
23.09.2020
23 сент. 2020
ср
19:00
минуты: 1' - 66'
Лига Европы Квалификация, 3 раунд
Аполлон
0
Лех
5
минуты: 1' - 66' / Лига Европы Квалификация, 3 раунд
17.09.2020
17 сент. 2020
чт
20:00
ОФИ
0 : 1
Аполлон
85'
85'
85'
17.09.2020
17 сент. 2020
чт
20:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 2 раунд
ОФИ
0
Аполлон
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 2 раунд