Антон Ефремов

№27
Защитник
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Команда
Чертаново
Гражданство
Россия
Возраст
18
Рост
190
Вес
80
Лента
Статистика
Матчи
Сезон:
2020/2021
Турнир:
07.11.2020 07 нояб. 2020 сб 15:00
Чертаново
1 : 2
Енисей
07.11.2020 07 нояб. 2020 сб 15:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 20 тур
Чертаново
1
Енисей
2
был в запасе
17.10.2020 17 окт. 2020 сб 13:00
Велес
3 : 0
Чертаново
17.10.2020 17 окт. 2020 сб 13:00
минуты: 74' - 90'
Россия. ФНЛ, 16 тур
Велес
3
Чертаново
0
минуты: 74' - 90' / Россия. ФНЛ, 16 тур
13.10.2020 13 окт. 2020 вт 20:30
Балтика
1 : 2
Чертаново
13.10.2020 13 окт. 2020 вт 20:30
был в запасе
Россия. ФНЛ, 15 тур
Балтика
1
Чертаново
2
был в запасе