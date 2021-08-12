E. Uzeh

№0
Нападающий
E. Uzeh
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Команда
Гражданство
Возраст
Лента
Статистика
Матчи
Сезон:
Турнир:
лига конференций
12.08.2021 12 авг. 2021 чт 21:00
Хибернианс
1 : 4
Рига
12.08.2021 12 авг. 2021 чт 21:00
минуты: 1' - 80'
Лига конференций, 3 раунд
Хибернианс
1
Рига
4
минуты: 1' - 80' / Лига конференций, 3 раунд
27.07.2021 27 июля 2021 вт 21:00
Хибернианс
4 : 2
Фольгоре
27.07.2021 27 июля 2021 вт 21:00
минуты: 1' - 76'
Лига конференций, 2 раунд
Хибернианс
4
Фольгоре
2
минуты: 1' - 76' / Лига конференций, 2 раунд
20.07.2021 20 июля 2021 вт 22:00
Фольгоре
1 : 3
Хибернианс
20.07.2021 20 июля 2021 вт 22:00
был в запасе
Лига конференций, 2 раунд
Фольгоре
1
Хибернианс
3
был в запасе