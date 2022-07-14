Виктор Джуканович

№34
Нападающий
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Ближайший матч
Лапи - Будучность
Команда
Будучность
Гражданство
Черногория
Возраст
18
Рост
184
Лента
Статистика
Матчи
Сезон:
2022/2023
Турнир:
14.07.2022 14 июля 2022 чт 21:00
Лапи
-:-
Будучность
14.07.2022 14 июля 2022 чт 21:00
минуты: 1' - 90'
Лига конференций, 1 раунд
Лапи
-
Будучность
-
07.07.2022 07 июля 2022 чт 21:30
Будучность
2 : 0
Лапи
07.07.2022 07 июля 2022 чт 21:30
минуты: 1' - 90'
Лига конференций, 1 раунд
Будучность
2
Лапи
0
минуты: 1' - 90' / Лига конференций, 1 раунд