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Футболисты
Сборные
Клубы
Турниры
Лионель Месси
Криштиану Роналду
Артем Дзюба
Александр Соболев
Роберт Левандовски
Себастьян Аллер
Златан Ибрагимович
Александр Кокорин
Серхио Рамос
Александр Головин
Карим Бензема
Россия
Италия
Англия
Украина
Дания
Бразилия
Нидерланды
Франция
Германия
Хорватия
Белоруссия
Зенит
Спартак
Локомотив
Барселона
Ливерпуль
Бавария
Манчестер Сити
ЦСКА
Манчестер Юнайтед
Аякс
Тамбов
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
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Бундеслига
Лига 1
ФНЛ
Суперкубок России
Лига чемпионов
РПЛ
Зенит
Евро-2020
Лига Европы
Спартак
Россия
Локомотив
Лионель Месси
Криштиану Роналду
Золотой мяч
АПЛ
Бокс
Новости
Материалы
MMA
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
ЧГК
Новости
Материалы
Фигурное катание
Новости
Материалы
Баскетбол
Новости
Материалы
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Материалы
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Материалы
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Лучшие тексты
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David Xuereb
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David Xuereb
№30
Нападающий
David Xuereb
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Статистика
Матчи
Сезон:
2020/2021
Турнир:
лига европы квалификация
17.09.2020
17 сент. 2020
чт
20:00
Хибернианс
0 : 1
Фехервар
17.09.2020
17 сент. 2020
чт
20:00
был в запасе
Лига Европы Квалификация, 2 раунд
Хибернианс
0
Фехервар
1
был в запасе