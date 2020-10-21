Виктор Черязов

№28
Защитник
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Ближайший матч
Оренбург - Олимп-Долгопрудный
Команда
Оренбург
Гражданство
Россия
Возраст
25
Лента
Статистика
Матчи
Сезон:
2020/2021
Турнир:
россия. кубок
21.10.2020 21 окт. 2020 ср 17:00
Оренбург
1(2) : 1(4)
Сочи
21.10.2020 21 окт. 2020 ср 17:00
был в запасе
Россия. Кубок, 3 тур
Оренбург
1
Сочи
1
был в запасе