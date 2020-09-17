Артем Чемагин

№11
Нападающий
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Команда
Знамя
Гражданство
Россия
Возраст
25
Рост
172
Лента
Статистика
Матчи
Сезон:
2020/2021
Турнир:
россия. кубок
17.09.2020 17 сент. 2020 чт 15:00
Знамя
0 : 3
Ахмат
17.09.2020 17 сент. 2020 чт 15:00
минуты: 79' - 90'
Россия. Кубок, 1 тур
Знамя
0
Ахмат
3
минуты: 79' - 90' / Россия. Кубок, 1 тур