Blerim Kotobelli

№15
Нападающий
Blerim Kotobelli
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Команда
Гражданство
Возраст
Лента
Статистика
Матчи
Сезон:
Турнир:
лига конференций
12.08.2021 12 авг. 2021 чт 21:00
Теута
0 : 2
Шэмрок Роверс
86'
86'
86'
12.08.2021 12 авг. 2021 чт 21:00
был в запасе
Лига конференций, 3 раунд
Теута
0
Шэмрок Роверс
2
был в запасе
22.07.2021 22 июля 2021 чт 20:00
Теута
0 : 2
Интер
22.07.2021 22 июля 2021 чт 20:00
был в запасе
Лига конференций, 2 раунд
Теута
0
Интер
2
был в запасе
05.08.2021 05 авг. 2021 чт 22:00
Шэмрок Роверс
1 : 0
Теута
05.08.2021 05 авг. 2021 чт 22:00
минуты: 1' - 90'
Лига конференций, 3 раунд
Шэмрок Роверс
1
Теута
0
минуты: 1' - 90' / Лига конференций, 3 раунд
27.07.2021 27 июля 2021 вт 18:45
Интер
0 : 3
Теута
27.07.2021 27 июля 2021 вт 18:45
минуты: 1' - 90'
Лига конференций, 2 раунд
Интер
0
Теута
3
минуты: 1' - 90' / Лига конференций, 2 раунд