Bastien Hery

№21
Нападающий
Bastien Hery
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Команда
Гражданство
Возраст
Лента
Статистика
Матчи
Сезон:
Турнир:
лига конференций
22.07.2021 22 июля 2021 чт 19:30
Дюделанж
0 : 1
Богемиан
22.07.2021 22 июля 2021 чт 19:30
был в запасе
Лига конференций, 2 раунд
Дюделанж
0
Богемиан
1
был в запасе