Мартон Банки

№61
Вратарь
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Команда
Ференцварош
Гражданство
Венгрия
Возраст
20
Рост
189
Лента
Статистика
Матчи
Сезон:
2020/2021
Турнир:
лига чемпионов
28.10.2020 28 окт. 2020 ср 23:00
Ференцварош
2 : 2
Динамо
28.10.2020 28 окт. 2020 ср 23:00
был в запасе
Лига чемпионов, 2 тур
Ференцварош
2
Динамо
2
был в запасе